Otomobil ‘yatırım’ yolundan çıkıyor

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TÜRKİYE’de otomotiv pazarı tarihte benzeri görülmemiş bir ocak-mayıs dönemi geçirdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları hem aylık bazda hem de toplamda rekorlar kırarak 445 bin adedi geride bıraktı. Rekor kıran satışlarda her 10 kişiden 4’ünün yatırım amacıyla satın alma yapması önemli rol oynadı. Öyle ki ilk 5 aylık satış temposu pazarın 1.2 adetlik satışa ulaşacağını işaret ediyordu. Ancak, satışların ilk 5 aydaki gibi tarihi rekorlar kırarak devam etmeyeceği geçtiğimiz hafta itibarıyla büyük ölçüde netleşti. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan otomotiv sektörü temsilcileri, yılın kalan 7 aylık döneminde yatırım amaçlı sıfır otomobil talebinin yavaş yavaş azalacağını ve yerini gerçekten ihtiyacı olan kişi ve şirketlerin alacağını söyledi.

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İHTİYACI OLAN ALACAK

Uzmanlara göre, ilk 5 ayda 445 bin adedi geçen pazar ise kalan 7 aylık dönemde 400-450 bin adetlik satışla 2023 yılını ortalama 900 bin adetle kapatacak. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, fiyatlardaki artış ve faiz artış beklentilerinin gerçeğe dönüşmesiyle yılın ikinci yarısında otomobile olan talebin bir ölçüde azalabileceğini söyledi. Yatırım amaçlı alımların geri çekilebileceğine işaret eden Çağdaş, “Ancak pandemi döneminden bu yana hem bireysel tüketicilerin hem de filoların araç ihtiyacı bulunuyor. Yani satışlarda keskin bir düşüş beklemiyoruz. Filo satışlarının özellikle bu dönemde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Haziran ayına kadarki satışlar pazarın 1.1 milyon adetle kapanacağını gösteriyordu. Bahsettiğimiz dinamikler doğrultusunda şu anki tahminimiz pazarın 850-900 bin adetler seviyesinde kapanacağı yönünde” dedi.

FİLOLAR ARAÇ BEKLİYOR

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye CEO Özarslan Tangün de gerek araç tedarikinde yaşanan sorunlar gerekse de finansmana erişim sorunları nedeniyle filoların yeterli araç alamadığını kaydetti. Tangün, “Sıfır araçlar vatandaşlar tarafından ekonomik koşullardan dolayı dolar, Euro veya altından daha cazip bir yatırım aracı olarak görüldü. Ancak bu ortam yılın geri kalanında kesinlikle azalacak. Döviz kurları ve faizlerde beklenen artışla birlikte perakende talebi bir miktar düşebilir ancak düşen talebin yeri dolacaktır. Çünkü, yıllardır bekleyen bir filo ve perakende talebi var. Bu noktada, faiz ortamının yüzde 25-30 seviyelerine gelmesi daha normal bir ortam oluşturabilir. Daha yüksek faizler ise hem filoyu hem de perakendeyi zorlar. Öte yandan, yılın geri kalanı için yine en önemli konu araç bulunurluğu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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‘BÖYLE GİTSE 1.5 MİLYONU GÖRÜRDÜ’

CITROEN Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Pazarın ilk 5 aylık ritmi bu şekilde giderse 1.3 ila 1.5 milyon adetlere ulaşacak gibi görünüyordu. Pazar bu seviyede tamamlanmasa bile biz Stellantis Grubu olarak yılın 900 bin adedin biraz üzerinde satışla kapanacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’de insanlar otomobile yatırım yaptılar ama pek çok insan da satın almayı erteledi. O yüzden bu sene pazar konusunda kendimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki otomobil alma yönünde yüksek bir talep var”

10 KİŞİDEN 4’Ü

SIFIR kilometre OTOMOBİLİ ihtiyacı olduğu için değil yatırım amacıyla satın aldı

445.006 ADET

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Satışla otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Mayıs 2023’te rekor kırdı

YÜZDE 8

Kurlardaki artışın ardından sıfır otomobile sadece bir haftada yansıtılan zam oranı oldu

YENİLENEN BURSALI CLIO EYLÜLDE YOLDA

TOPLAMDA 16 milyon adetle dünyanın en çok satan Fransız otomobili olan ve 3.4 milyon adedi Bursa’daki OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Clio yenilendi. Teknolojisi gelişen Bursalı Clio, üç farklı donanım ve iki farklı motor seçeneğiyle eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa çıkacak. Renault’nun sportif tasarım çizgilerini taşıyan donanım seviyesi ‘Esprit Alpine’ de yenilenen Clio ile birlikte tercih edilecek. Yeni Clio’nun tanıtım toplantısı geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Renault CEO’su Fabrice Cambolive, Renault Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Renault Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vanel ve MAİS A.Ş. Genel Müdür Dr. Berk Çağdaş katıldı. Renault CEO’su Cambolive, “Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı işbirliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda ve yenilenen özellikleriyle Clio, Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak” dedi. Renault, C-Hatchback sınıfındaki iddialı modeli Clio’dan bugüne kadar Türkiye’de 600 bin adet sattı.

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Bruno Vanel - Gilles Vidal - Fabrice Cambolive - Dr. Berk Çağdaş

‘TÜRKİYE’YE DAHA ÇOK ARAÇ GÖNDERECEĞİZ’

CITROEN CEO’su Thierry Koskas geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ziyaretinde, markanın Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’la birlikte İstanbul’da basın toplantısına katıldı. Türkiye’nin Fransa’nın ardından Citroen’in en çok satış yaptığı ikinci ülke olduğunu söyleyen Koskas, “Türkiye bu yıl yüksek talebin olduğu bir pazar. Görevim, Citroen’in Türkiye’de daha fazla otomobile kavuşmasını sağlamak. İkinci yarıda, daha fazla otomobilin Türkiye’ye tahsis edileceğini göreceksiniz” dedi. Citroen Genel Müdürü Selen Alkım da, 2023’te 60 bin adedin üzerinde satış hedeflediklerini belirterek, “C4 X’in üretim planlamasındaki artışın çok büyük payı olacak” bilgisini verdi.

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İSPANYOL DOBLO TÜRKİYE’YE GELDİ

STELLANTIS’in küresel üretim stratejisi kapsamında üretimi Türkiye’den İspanya ve Portekiz’e kaydırılan yeni Fiat Doblo, haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Doblo’nun fiyatları 509 bin 900 TL’den başlayarak 809 bin 900 TL’ye kadar uzanacak. Türkiye’de 2.3 milyon adet üretilen Fiat Doblo’nun önemli bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “6 ay içinde 10 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FIAT Professional markası, yeni Doblo’nun da satışa sunulmasıyla, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümeyi sürdürecek” diye konuştu.

Altan Aytaç

LASTİKLERDE GERÇEK ZAMANLI VERİ DÖNEMİ

GOODYEAR, Le Mans 24 Saat yarışına katılan NASCAR Yeni Nesil Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 entry aracında kullanılacak yeni sensörlerini tanıttı. Kablosuz, yerleşik sensör, lastik basıncı ve sıcaklığıyla ilgili bilgileri gerçek zamanlı aktarabiliyor. Üretim sırasında Goodyear Racing lastiklerine yerleştirilen bu pasif, pilsiz sensörler, Goodyear’ın akıllı teknolojisi Goodyear Sightline’la, yarış süresince Hendrick Motorsports’a gerçek zamanlı lastik verileri aktarmasını sağlıyor. Böylece tüm sürüş ayarları gerçek zamanlı olarak düzenlenebiliyor. Goodyear CEO’su ve Başkanı Rich Kramer, “Motor sporlarında bu potansiyeli ortaya çıkaracak kabiliyete sahip olmaktan son derece gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.