Otomobil satışları yüzde 69.2 arttı

2021 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 69,8 artarak 54.734 adet oldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneğinden(ODD) yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 43.138 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 61,9 artarak 11.596 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %20,7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 azalış gösterdi.



Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 28,6 azaldı.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314.882 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 69,2 oranında artarak 247.977 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 83 artarak 66.905 adede ulaştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara