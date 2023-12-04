Otomobil satışları yüzde 60,8 arttı! 1 milyon 74 bin sıfır araç satıldı... İşte en çok satan markalar

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.

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2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.

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Otomobil pazarı segmentlere göre;



Pazarın %89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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Otomobil pazarı motor tipine göre;



Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay, dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay, hibrit otomobil satışları 89.013 adetle %10,6 pay, Elektrikli otomobil satışları 60.101 adetle %7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;

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160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1737,9 artarak %69,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %366 artarak %30,6 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;



1600cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak %81,4 pay, •1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %65,3 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %89,3 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;



100-120 gr/km arasındaki otomobiller 302.615 adetle %36 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 184.971 adetle %22 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller;



690.471 adetle %82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle %17,9 pay aldı.

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Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;



Van gövde tipi %76,5 pay ve 178.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 23.608 adetle 2. sırada yer aldı.