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Kripto paralarda hızlı yükseliş

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum
Kripto paralarda hızlı yükseliş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:06

Kripto para birimleri Fed'in faiz artırım patikasının sona erip düşüş bandına gireceği beklentisiyle yükselişe geçti.

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Kripto para birimleri Fed'in faiz düşürmesi beklentileri eşliğinde yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamladığını bundan sonraki süreçte faizin düşmeye başlayacağı öngörüsü lider kripto para birimi Bitcoin'e yükseliş getirdi.

Bitcoin bu beklentiler eşliğinde yüzde 3,5 oranında primle 40 bin 720 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en yüksek 40 bin 884 dolar seviyesi görülmüştü.

Ethereum ise 2214 dolardan el değiştiriyor. Gün içinde en yüksek 2228 dolar seviyesine çıkmıştı.

Dogecoin yüzde 0,83 oranında primle 0,08656 dolardan, Shiba yüzde 5,26 oranında yükselişle 0,00000900 dolardan, Ripple yüzde 1,70 oranında yükselişle 0,6288 dolardan işlem görüyor.

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#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum

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