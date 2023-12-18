Otomobil pazarında ‘sert fren’ beklentisi

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Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları tarihi bir yıl yaşadı. Daha yıl bitmeden 11 aylık satışlar 1 milyon adedi aşarak rekor kırdı. Rekor kıran satışlarda biriken tüketici talebi kadar; kur ve enflasyondaki artışlar nedeniyle fiyatların her ay zamlanması ile ‘yatırım amaçlı’ yani spekülatif talebin de etkisi oldu. Aralık ayının son günlerine girilmesiyle birlikte sektör temsilcilerinin 2024 yılına ilişkin beklentileri de netleşmeye başladı. Buna göre, 2023 yılını tarihi rekorlar kırıp 1 milyon 200 bin adede yakın kapatması beklenen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2024 yılında yüzde 30-35 daralarak 2020 yılına yani 750 bin adetlere geri döneceği tahmin ediliyor.

DARALMANIN NEDENLERİ

Geçtiğimiz hafta Honda’nın davetiyle katıldığımız Antalya’daki yeni CR-V tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, talepteki düşüş beklentisinin temel sebeplerini krediye erişimin zorlaşması ve sıfır otomobil fiyatlarının ulaşılması zor seviyelere çıkması olarak sıraladı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra satışların seyrinin belirgin şekilde değişebileceğine işaret eden Bülent Kılıçer, “Ekonomi yönetimi kararlı bir süreç yürüterek parasal sıkılaşmanın devam edeceği sinyallerini veriyor. Ortodoks politakalara geçişle birlikte bu adımı sağlıklı buluyoruz aslında. Sadece otomotiv değil birçok sektörde talep daralması görebiliriz. Ben özellikle seçimlerim bir milat olacağını öngörüyorum. Seçimlerden önceki durumla sonraki durum arasında ciddi farklılık olacağını düşünüyorum” dedi.

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KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 15’E DÜŞTÜ

Krediyle araç satışlarının normal dönemde yüzde 70-75 seviyelerdeyken şu anda yüzde 15’lere kadar gerilediğinin altını çizen Kılıçer, “Binek otomobil pazarının 2024 yılında en fazla 650 bin adet olabileceğini tahmin ediyoruz ki bu da yüzde 35 civarında bir daralamaya denk geliyor. Biz ise Honda markası olarak bu yılı 23 bin 500 adet civarında satışla kapatacağız. Yılın ilk yarısında tedarik sorunu yaşamasaydık 35 bin adetlere ulaşabilirdik. Önümüzdeki yılı ise yine 23 bin 500 adet seviyelerinde tamamlayarak pazardan yüzde 3.5 ila 4 arasında pay alacağız” bilgisini verdi.





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EN ÇOK SATAN SUV’UNU YENİLEDİ

Honda, 10 milyon adetle global pazarlarda en çok sattığı SUV modeli olan CR-V’nin altıncı neslini 16 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa çıkardı. Geliştirilmiş hibrit teknolojisinin desteklediği 2 litrelik dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor ve çift elektrik motorlu otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen CR-V’nin Türkiye’de yalnızca Advance donanım seçeneğiyle satışa çıkarılacağı açıklandı. Fiyatı ise 3 milyon TL olarak duyuruldu. Otomobilde ayrıca, Avrupa’da ilk defa bir Honda modelinde sunulan Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 da yer alıyor. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada “CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz. 3 ayrı model ile yer aldığımız bu segmentte sunduğumuz hibrit teknolojisi Honda farkını ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e:HEV, “Büyüleyen Hibrit” sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak” dedi.

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YILLARA GÖRE OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI

2019: 479.060

2020: 772.788

2021: 737.350

2022: 783.283

2023: 1.200.00*

2024: 750.000*

(*Tahmini pazar rakamlarıdır.)