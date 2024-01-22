Otomobil liginde ilk 5’e yükseldik

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Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yıl 1 milyon 232 bin 635 adetle tarihi rekor kırarak 2022 yılına göre yüzde 57.4 büyümüştü. Bu dönemde sıfır otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 63.2 oranında artarak 967 bin 341 adet olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl yatırım amaçlı talebin de etkisiyle sıfır araçta satış rekorları kıran Türkiye, söz konusu performansıyla 949 bin adet otomobil satılan İspanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın (Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri dahil) en çok sıfır otomobil satılan 5’inci ülkesi oldu. Türkiye, sıfır otomobilde 2022 yılına göre kaydettiği yüzde 63.2’lik büyüme oranıyla ise tüm Avrupa’yı solladı.

14 MİLYONA YAKIN SATIŞ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2023 yılına ilişkin sıfır otomobil satış istatistiklerini geçtiğimiz perşembe günü açıkladı. 2023 yılının tamamında Avrupa Birliği’ndeki otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13.9 artarak 10.5 milyon adede yükseldi. Birleşik Krallık, EFTA ülkeleri ve Türkiye de dahil edildiğinde 2023 yılında Avrupa genelinde satılan sıfır otomobil sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16.2 oranında artarak 13 milyon 814 bin 822 adede ulaştı. ACEA’dan derlediğimiz verilere göre, 2023 yılında en çok sıfır otomobil satılan ülke 2.8 milyon adetle Almanya olurken, bu ülkeyi 1.9 milyon adetlik satışla Birleşik Krallık, 1.7 milyon adetle Fransa, 1.5 milyon adetle İtalya takip etti.

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BÜYÜMEDE FARK AÇTI

Türkiye, 2023 yılında gerçekleştirdiği 967 bin adetlik satışla İspanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük 5’inci otomobil pazarı oldu. Türkiye’yi 949 bin adetle İspanya, 476 bin adetle Belçika, 475 bin adetle Polonya, 369 bin adetle Hollanda ve 289 bin adetle İsveç izledi. Bu dönemde sıfır otomobil pazarında en çok büyüyen ülke de yüzde 63.2 ile Türkiye oldu. Türkiye dışında sıfır otomobil satışlarını en çok arttıran ülkeler yüzde 18.9 ile İtalya, yüzde 16.7 ile İspanya ve yüzde 16.1 ile Fransa olarak kaydedildi.

16 AY SONRA İLK FREN

ACEA’nın son verilerinde Aralık 2023’te Avrupa pazarındaki yavaşlama da dikkatleri çekti. Buna göre, Avrupa Birliği’nde yeni otomobil satışları, Almanya’daki talebin yavaşlamasıyla aralık ayında yüzde 3.3 gerileyerek 16 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. ACEA açıklamasında bu düşüşte geçen yıl aralık ayındaki güçlü baz etkisinin belirleyici olduğu belirtildi. ACEA verilerine göre AB, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) ise yeni otomobil satışları Aralık 2023’te 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.8 düşüşle 1.05 milyona geriledi.

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ELEKTRİKLİ ARAÇTA BÜYÜK SIÇRAMA

2022 yılında sadece 7 bin 733 adet elektrikli otomobilin satıldığı Türkiye’de geçen yıl başta Togg ve Tesla olmak üzere pazara giren yeni modellerle birlikte elektrikli otomobil satışları adeta patlama yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye’de 73 bin 179 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Bu alanda satışlarını bir yılda yüzde 833 oranında arttıran Türkiye, Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satılan 8’inci ülkesi konumuna da yükseldi. Diğer yandan, 2023 yılında Avrupa’da en çok elektrikli otomobilin satıldığı ilk 3 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oldu. Bu dönemde, Avrupa’da elektrikli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 14.6 olarak gerçekleşti.