‘Otomatik’ yükseliş

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 75.5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Yalnızca otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

YÜZDE 73.9 ARTTI

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Eylül sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 269 bin 798 adetle yüzde 69.4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118 bin 892 adetle yüzde 30.6’lık paya sahip oldu. İlk yarıda satılan her 10 otomobilden 7’si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 67.9, satışı da 155 bin 145 adet olarak belirlenmişti. Böylece otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 73.9 artış gösterdi.

LÜKS SEGMENTTE YÜZDE 100

Otomatik vites araçlarda segment payı dağılımına bakıldığında özellikle üst sınıf otomobillerde satılan araçların neredeyse tamamında otomatik şanzıman tercih edildiği görülüyor. Kendi segmentinde en yüksek paya sahip olan F ve E segmentinde satılan araçların yüzde 100’ü otomatik şanzımanlıyken bunları yüzde 99.8 ile D segmenti takip ediyor. En küçük otomobil sınıfında (A segmenti) satılan araçların yüzde 92.8’i, C segmenti araçların ise yüzde 69.1’i otomatik vites seçeneği ile satılıyor. Küçük sınıf olan B segmentinde ise bu oran yüzde 53.1 seviyelerinde.