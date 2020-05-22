Otellerde ‘belgeli’ dönem

Bu şirketler koronavirüs sonrasında otellerin gerekli standartları karşılayıp karşılanmadığına yönelik denetimler yaparak otellere, ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’ verilecek. Belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacak. Bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) görüşleri alınarak hazırlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu belge ile konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini belirtti.

BELGE ZORUNLU DEĞİL

Uygulama ile ilgili olarak Bakan Ersoy, “Sağlıklı Turizm Belgesi’ni verecek kuruluşların yetkinlikleri TÜRKAK tarafından da onaylanmış durumda. Bugün (dün) itibariyle Belgeyi verecek TÜRKAK onaylı kuruluşlar ‘tga.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek. Gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verdiğini tescillemek isteyen tesisleri, açıklanan bu kuruluşlar arasından tercih edecekleri işletmelere belgeyi almak üzere başvuruda bulunmaya davet ediyoruz. Belge kesinlikle zorunlu değil” diye konuştu.

DÜZENLİ DENETİM

Belge sahibi işletmelerin artmasıyla birlikte turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağına inandıklarını belirten Ersoy, “Bu belgeyi verecek kuruluşlar uluslararası geçerlilikte gerekli akreditasyon standartlarına ve yetkinliğe sahip işletmeler. Akreditasyon firmaları hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacaklar. Bu firmalar, yapacakları değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenleyecek, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyecekler” dedi.

BELGELİ TESİSLERE LOGO VE KAREKOD

Bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmelerin de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmeleri halinde denetim yapabileceklerini söyleyen Mehmet Ersoy, şunları söyledi: “Belgeyi alan tesisler bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Tesislere gelen konuklar ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’nde belgenin logosunu, denetime ilişkin bilgilerin yer aldığı karekod uygulamasını ve denetleyici firmanın logosunu görebilecek.”

BEŞ FİRMA AÇIKLANDI

Bakanlık, dün ilk fazda belgeyi vermeye yetkili, TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim, Llyod’s Register Gözetim, Türk Standartları Enstitüsü Muayyene Gözetim Merkezi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı ve BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri’nin olduğunu açıkladı.