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Ekonomi
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Otelini sağlık çalışanlarına açtı

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Otelini sağlık çalışanlarına açtı
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Doğuş Grubu, Grand Hyatt İstanbul otelini sağlık çalışanları için hizmete açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Doğuş Grubu olarak Grand Hyatt İstanbul otelimizi 29 Mart 2020 Pazar günü sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde de sağlık neferlerimiz gece gündüz demeden insanüstü bir çabayla çalışıyor. Onlara minnet duyuyor, canı gönülden teşekkürü borç biliyoruz. Bu sürecin birlik beraberlik ve dayanışma içinde toplum olarak hep birlikte üstesinden geleceğimize de kalpten inanıyoruz. Çalışanlarımızın ve misafir edeceğimiz sağlık personelimizin güvenliğini ve sağlığını önceliğimiz olarak görüyor, bu nedenle en üst düzeyde hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.”

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