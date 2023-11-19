Ortalama ev fiyatı 3 milyon TL’yi aştı

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Ülke genelinde ekim ayı ortalama metrekare fiyatı 23 bin 388 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 40 bin 440 TL olarak kaydedildi.

Üç büyük şehirin en fazla değerleneni yüzde 122 fiyat artışı ile Ankara oldu. Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 19 bin 221 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 498 bin 730 TL seviyesine ulaştı. Ankara’yı yüzde 98’lik yükseliş ile İzmir takip etti. İzmir’de metrekare fiyatı 29 bin 609 TL, ortalama konut fiyatı da 3 milyon 849 bin 170 TL olarak kayıtlara geçti. İstanbul ise ortalama metrekare fiyatı 35 bin 497 TL olarak belirlenirken, ortalama konut fiyatı yıllık yüzde 90’lık değer artışı ile 4 milyon 224 bin 143 TL’ye kadar yükseldi. Türkiye’de en çok konut satılan ilk 30 il mercek altına alındığında Ankara ile birlikte ilk üçe giren şehirler Hatay ve Elâzığ oldu. Hatay’da fiyatlar bir yılda yüzde 152 arttı, ortalama metrekare fiyatı 17 bin 843 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 729 bin 979 TL olarak tespit edildi. Elazığ’daki artış yüzde 125 olarak açıklandı. Ortalama konut fiyatı 1 milyon 934 bin 36 TL ve metrekare fiyatı 11 bin 444 TL oldu.