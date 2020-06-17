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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Ormanlar İHA'larla gözetleniyor

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Ormanlar İHA'larla gözetleniyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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