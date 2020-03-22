Orman zararlılarıyla mücadele için geçen yıl 7,7 milyon lira harcandı

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla etkin mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak 2002'den itibaren orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarına öncelik verilirken, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, geçen yıl, ormanlardaki zararlı türlere karşı 205 bin 176 hektar alanda mücadele gerçekleştirildi.

Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 53 bin 439 kuş yuvası asılırken, 104 yere karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 628 bin 711 yırtıcı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1054 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı, 88 bin 835 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 3 milyon 330 bin 110 lira, 79 bin 273 hektarlık alanda yapılan biyoteknik mücadele için 2 milyon 427 bin 906 lira, 35 bin 482 hektarlık alanda yapılan mekanik mücadele için 1 milyon 701 bin 892 lira ve 1586 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 272 bin 102 lira harcama gerçekleştirildi. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında toplam 7 milyon 732 bin 10 lira harcama yapıldı.

Ormanların sağlık ve hayatiyeti konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması maksadıyla tüm yurtta kurulan 651 Seviye 1 ve 2 daimi gözlem alanlarında 21 bin 493 çalışma yapıldı.

11 BİN 510 SUÇ ZAPTI DÜZENLENDİ

Öte yandan orman suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde kurulan 2 bin 180 toplu koruma ve 14 hassas alanı koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından 12 bin 735 suç zaptı düzenlendi. Suç zabıtlarının 3 bin 356'sı ağaç kesme, 706'sı yasa dışı nakil, 642'ı izinsiz bulundurma, 3 bin 550'si alan açma, 3 bin 549'u işgal, 834'ü izinsiz otlatma ve 98'i çeşitli suçlardan oluştu. Yıl içinde, gençlik bakım sahalarının ve kültür sahalarının korunmasında toplam 263 köy tüzel kişiliğiyle iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, köylülere 3 milyon 965 bin 422 lira kaynak aktarıldı.



