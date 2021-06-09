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Ekonomi
Haber Giriş: 09.06.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Orman yolu yapımı ve üretim işi ihale edilecek

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Orman yolu yapımı ve üretim işi ihale edilecek

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Kırkgeçit Orman İşletme Şefliği’nce orman yolu yapımı ve güzergahta üretim işi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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