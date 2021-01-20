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Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı
Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
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