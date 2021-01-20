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HaberlerEkonomi HaberleriOrhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı
GeriEkonomi Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı
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Ekonomi
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı

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Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı
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Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır. 

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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