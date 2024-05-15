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OpenAI'da beklenmeyen ayrılık

Güncelleme Tarihi:

#Openaı#Yapay Zeka#Sam Altman
OpenAIda beklenmeyen ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:13

OpenAI'ın baş bilim insanı Ilya Sutskever görevinden ayrılıyor.

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Yapay zeka programı ChatGPT'nın üreticisi OpenAI kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever, OpenAI'dan ayrılma kararı aldı. Sutskever X'te yayınladığı bir gönderide "Neredeyse on yılın ardından OpenAI'den ayrılma kararı aldım" dedi. OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'nin blogunda yayınlanan mesajda Sustskever hakkında "OpenAI onsuz bu hale gelmezdi" dedi.

Şirket'ten yapılan açıklamada, Jakub Pachocki'nin şirketin yeni baş bilim insanı olacağını belirtti. Pachocki daha önce OpenAI'nin araştırma direktörü olarak görev yapmış ve GPT-4 ile OpenAI Five'ın geliştirilmesine öncülük etmişti.

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#Openaı#Yapay Zeka#Sam Altman

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