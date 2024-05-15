OpenAI'da beklenmeyen ayrılık

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Yapay zeka programı ChatGPT'nın üreticisi OpenAI kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever, OpenAI'dan ayrılma kararı aldı. Sutskever X'te yayınladığı bir gönderide "Neredeyse on yılın ardından OpenAI'den ayrılma kararı aldım" dedi. OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'nin blogunda yayınlanan mesajda Sustskever hakkında "OpenAI onsuz bu hale gelmezdi" dedi.

Şirket'ten yapılan açıklamada, Jakub Pachocki'nin şirketin yeni baş bilim insanı olacağını belirtti. Pachocki daha önce OpenAI'nin araştırma direktörü olarak görev yapmış ve GPT-4 ile OpenAI Five'ın geliştirilmesine öncülük etmişti.