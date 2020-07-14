MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOPEC’in petrol üretimi 2019’da düştü
GeriEkonomi OPEC’in petrol üretimi 2019’da düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

OPEC’in petrol üretimi 2019’da düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OPEC’in petrol üretimi 2019’da düştü
Abone Olgoogle-news

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2019 yılında yüzde 6.0’ya karşılık gelen günde ortalama 1.86 milyon varil düştü.

OPEC’in Yıllık İstatistik Bülteni’ndeki verilere göre, buna karşılık, OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticilerinin üretimi aynı dönemde yüzde 2.9’a karşılık gelen günde ortalama 1.30 milyon varil arttı.

OPEC verilerine göre, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan, dünyanın en büyük üreticileri olma özelliklerini 2019 yılında da korudular.

Petrol talebinde belirgin artışların yaşandığı bölgeler de Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Ortadoğu olarak belirlendi. OPEC üyeleri arasında da petrol talebinin yükseldiği belirtilen rapora göre, küresel petrol talebinin yüzde 55’ini damıtılmış ürünler ve benzin oluşturdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle