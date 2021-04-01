OPEC toplantısında üretim kısıntısına ilişkin karar alınmadı

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, koronavirüs ile ilgili birçok olumlu gelişmeye karşın, petrol piyasaları için daha bir çok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekti.

Barkindo, söz konusu belirsizliklere örnek olarak, küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışları, artan kısıtlama önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gibi gelişmeleri gösterdi.

Toplantıya ilişkin açıklamalara göre, Ortak Bakanlık İzleme Komitesi’nin (JMMC) 28. toplantısındaki ana endişeler, ittifakın petrol üretimini kısma anlaşmasına uyum derecesinin yanı sıra aşırı üretimin telafisi için atılacak adımlar konusunda odaklandı.

Toplantıda ortaya koyulan verilere göre, OPEC’in Mayıs ayından Şubat sonuna kadar toplam üretimi, kısıtlama kapsamında belirlenen sınırın, günde ortalama yaklaşık 3.0 milyon varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) Birleşik teknik Komitesi, gelişmeleri ve üretim kısıntılarını görüşmek üzere bugün toplanacak.

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