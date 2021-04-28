OPEC+: Petrol üretiminde üç aylık anlaşma yürürlükte

OPEC+ grubu, gelişmeleri gözden geçirmek üzere 1 Haziran’da, Bakanlar Birleşik Gözleme Komitesi (JMMC) bir araya gelecek ve ardından OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca, üretim kısıntılarına ilişkin veriler incelendi ve kısıntılara uyumun yüzde 115 düzeyinde gerçekleşmesine karşın, bazı üyelerin taahhütlerinin yüzde 100’ünü yerine getirmedikleri de belirlendi.

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