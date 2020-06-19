OPEC kesinti için baskı yapıyor

OPEC ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun paneli, Irak ve Kazakistan'ın dahil olduğu bazı ülkelere petrol arz kesintilerine uymaları ve Ağustos ayında yapılacak rekor miktardaki üretim kesintileri için açık kapı bırakmaları konusunda baskı yapıyor.



Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) olarak bilinen panel, OPEC+ grubuna tavsiyelerde bulunuyor ve petrol arz kesintileriyle ilgili öneride bulunacağı bir sonraki toplantısı ise 15 Temmuz'da gerçekleşecek.



OPEC+, Mayıs ayından beri petrol arzında günlük 9.7 milyon varillik rekor miktarda kesinti yapmaktaydı. Bu kesinti miktarı, küresel petrol arzının %10'una tekabül ediyor.



Temmuz ayından Aralık ayına kadar arz kesintilerinin günlük 7.7 milyon varil olarak revize edilmesi planlanıyordu.



İki OPEC+ kaynağına göre, dün yapılan online JMMC toplantısında Temmuz ayından sonra arz kesintilerinin arttırılmasıyla ilgili konu başlığı ele alınmadı.