MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOPEC kesinti için baskı yapıyor
GeriEkonomi OPEC kesinti için baskı yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

OPEC kesinti için baskı yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OPEC kesinti için baskı yapıyor
Abone Olgoogle-news

OPEC uyumluluk için baskı yapıyor, henüz arz kesintilerini artırma konusunda kararsız.

OPEC ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun paneli, Irak ve Kazakistan'ın dahil olduğu bazı ülkelere petrol arz kesintilerine uymaları ve Ağustos ayında yapılacak rekor miktardaki üretim kesintileri için açık kapı bırakmaları konusunda baskı yapıyor.

Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) olarak bilinen panel, OPEC+ grubuna tavsiyelerde bulunuyor ve petrol arz kesintileriyle ilgili öneride bulunacağı bir sonraki toplantısı ise 15 Temmuz'da gerçekleşecek.

OPEC+, Mayıs ayından beri petrol arzında günlük 9.7 milyon varillik rekor miktarda kesinti yapmaktaydı. Bu kesinti miktarı, küresel petrol arzının %10'una tekabül ediyor.

Temmuz ayından Aralık ayına kadar arz kesintilerinin günlük 7.7 milyon varil olarak revize edilmesi planlanıyordu.

İki OPEC+ kaynağına göre, dün yapılan online JMMC toplantısında Temmuz ayından sonra arz kesintilerinin arttırılmasıyla ilgili konu başlığı ele alınmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle