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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe gününe ertelendi

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OPEC+ Grubu toplantısı Perşembe gününe ertelendi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun, Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelendi.

OPEC kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.

Petrol piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.

OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD’nin de katkı vermesini istiyorlar.

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