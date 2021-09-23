Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira cezaİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza#Gemi
Son dakika: İngilterede Ozan Tufanı için özel analiz Türk Pogba Mesut Özil, Ozanı İngilizlere anlattı Eşi Rojin Haspolat...Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...#Ozan Tufan
Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedirYeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir#Warzone
Prof. Dr. Hülya Nutkuya son vedaProf. Dr. Hülya Nutku'ya son veda#İzmir
ABD, 3500 yıllık Rüya Tabletini Iraka iade ediyorABD, 3500 yıllık Rüya Tableti'ni Irak'a iade ediyor#ABD
İngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruzİngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz#Boris Johnson
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeÖnümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme#Vergi Mükellefleri
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşmasıTHY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması#THY
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdımÜnlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
HABERLEREkonomi Haberleri

Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme

#Vergi Mükellefleri#Vergi Kanunu#Vergi Borcu

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, vatandaşı, esnafı, çiftçiyi ilgilendiren vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine sunulacağını belirtti.

Haberin Devamı

AK Partili Milletvekili Emin Akbaşoğlu vergi mükellefleriyle ilgili açıklama yaptı. Ayrıntıları CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Akbaşoğlu, önümüzdeki hafta Meclis gündeminde vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin geleceğini söyledi. Akbaşoğlu, söz konusu düzenlemenin vatandaşı, esnafı, çiftçiyi çok yakından ilgilendireceğini de belirtti.

Meclis'te yasama yılının açılmasıyla birlikte gündemde vergi kanunlarına ilişkin düzenleme olacak. 55 maddelik bir paket. Son hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Meclis Başkanlığı'na da sunulacak.

PAKETTE NELER OLACAK?

Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

Paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.

İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.

Haberin Devamı

Meslek lisesi stajyerleri primlerine ilişkin işveren üzerindeki yük kaldırılacak.

Geçici vergi beyannamelerine ilişkin düzenleme de söz konusu. Geçici vergi beyannameleri3 ayda bir, yılda 4 kez veriliyordu. Bunun düzeni değişecek. 4 kez değil 3 kez verilecek. Süreleri de 1'er ay uzatılmış olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vergi Mükellefleri#Vergi Kanunu#Vergi Borcu