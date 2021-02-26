Online platformda hız kesmedi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), pandemi sürecini de boş geçirmedi. 2020 yılında tüm etkinliklerini online platforma taşıdıklarını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, aldıkları sonuçtan son derece mutlu olduklarını söyledi.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

UTİB’in 2009 yılından bu yana düzenlediği ‘Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’ni pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirten Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil sektörünün rekabet gücünü geliştirici çalışmaların en önemlileri arasında yer alan etkinliğimizi son iki yıldır içeriğini zenginleştirilerek TechXtile Start-Up Challenge adıyla sürdürüyoruz. Kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelerek başlattığımız etkinlik, Bursa’da bir girişimcilik ekosistemi oluşturulması konusunda önemli bir görev üstlenirken, Türkiye’nin en büyük tekstil girişimcilik programı oldu. Bu yıl pandemiye rağmen tam 174 proje başvurusu aldık. Geçtiğimiz yıl 104 olan başvuru sayımız yüzde 66 artışla adeta bir patlama yaşadı. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez özel bir ödül koyduk. Bunun da etkisiyle Başvuran 174 projenin 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi. Bunun sevincini yaşarken, birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması yine bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu” dedi.

TASARIM YARIŞMASI

UTİB’in büyük önem verdiği bir diğen etkinlik olan Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması da yine dijital ortamda gerçekleştirildi. Tekstil tasarımı okuyan gençlerin kariyer planları içerisinde ev tekstilinin de düşünmelerini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen yarışmada bugüne kadar 132 kişinin ödül aldığını ve 10 kişinin yurtdışında eğitim hakkı kazandığına değinen Engin, dereceye giren gençlerin çoğunluğunun tasarım alanında çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pınar Taşdelen Engin, uluslararası pazarlarda rekabet eden firmaların zorlu küresel rekabet ortamında başarıyla yer alabilmeleri için, yeni ve özgün modeller oluşturmaları gerektiği belirterek, tasarım yarışması ile genç tasarımcıları teşvik ettikleri gibi sektörün rekabet gücünü artırmaya çalıştıklarını da bildirdi.

SANAL TİCARET HAMLESİ

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaptıkları bir diğer önemli çalışmanın ise Sanal Ticaret Heyeti olduğunu söyledi. Türkiye’nin tekstilde en önemli pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracatı artırmak için Turkish Textile Network adı altında dört gün süren etkinlik hakkında bilgi veren Taşdelen Engin, Türkiye’den ev tekstili ve giyimlik tekstil alanında faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığı heyetin, ilgili ülkelerden 60’ın üzerinde üst düzey alıcı ile 270‘ten fazla bire bir görüşme gerçekleştirdiğini vurguladı.