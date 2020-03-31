Online mağazalara virüs arası

Ancak markalar bu süreçte herkesin eve kapanması ve internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması nedeniyle çalışanların bir kısmını e-ticaret departmanlarına kaydırıp online mağazalara ağırlık vermişti. Koronavirüsün yayılması üzerine ise çok sayıda marka internet üzerinden yaptıkları satışlara da geçici süreliğine ara verdiğini duyurmaya başladı.

BU HAFTA BİTECEK

Gelinen noktada alınan tedbirlerin en üst düzeye çıkmaya başladığını ve kendilerinin de buna uymak mecburiyetinin bulunduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Perakende sektörü 2 hafta önce ilk adımları atarak halk sağlığı için AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapatmaya başlamıştı. Ancak şimdi çok daha fazlası lazım. e-ticarette temas azalıyor ama hala çalışanlarımız risk altında. Bu süreçte hiç bir önlem evde oturmaktan daha önemli değil. Bünyemizde 384 marka var ve bunlar peyderpey internet satışlarını da noktalayacaklar” dedi.

LOJİSTİK DURACAK

Şu anda içinden geçtiğimiz sürecin beraberinde olağanüstü şartlar getirdiğini ve bazı mazı markalarında internet üzerinden satışa devam etmesi gerektiğini söyleyen Öncel, “Hijyen, gıda ve insan hayatı için öncelikli olan ürün gruplarında hizmet veren işletmeler bu süreçte internet üzerinden satışa devam etmek zorunda. Artık onların yaptığı işler bir kamu hizmetine dönüştü. Ancak kıyafet ve ayakkabı gibi ürünler noktasında çalışanlarımızı riske etmek çok gereksiz. Bu süreçte internet mağazalarını da kapatan markalar bir süre sadece iade işlemleri için hizmet verecek. Bunun için muhasebe departmanları da evlerinden çalışacak. Zaten çoğu marka dün geceden itibaren tüm lojistik faaliyetlerini durdurdu ve sahadaki elemanlarını evlerine gönderdi” diye konuştu.



GEÇEN HAFTA YOĞUN TALEP VARDI

İnternet satışlarını sadece büyük markalar durdurmadı. Sanal pazar yeri olarak adlandırılan, dev e-ticaret platformlarında hizmet veren ve sadece internet üzerinden satış yapan işletmeler de faaliyetlerine ara vermeye başladı. Konuyla ilgili konuştuğumuz ve çoğu KOBİ olan bu işletmeler tekstil atölyelerinin üretime ara vererek çalışanlarını eve göndermesi ile piyasadan mal çekmekte zorlandıklarını ve satacak ürün bulamadıklarını söyledi. E-ticaret mağazaları bu süreçte kampanyalarla çok fazla ürün sattıklarını belirtirken, “Geçtiğimiz iki haftada çok yoğun taleple karşılaşmıştık. Şu anda stoklar tükendi ve üretim yaptıracağımız işletme bulamıyoruz. Bu nedenle biz de kademeli olarak bir süre faaliyetlerimizi durduracağız” değerlendirmesinde bulundu.

GİYİM YÜZDE 24 AZALDI

Dijital pazarlama ve servis sağlayıcı Related Digital’in verilerine göre 2 haftalık dönemde e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde giyim sektöründeki satışlarda yüzde 24, teknoloji satışlarında ise yüzde 36’lık daralma oldu. Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “ Bu dönemde puzzle (yap-boz) satışlarının yüzde 62, kitap satışlarının da yüzde 22 oranında arttığını açıkladı. Bağışıklık sistemini destekleyici vitamin ve bitkisel ürün satışlarında yüzde 43 oranında artış yaşanırken, bu oran C vitaminlerinde ise yüzde 82’yi buldu” dedi.