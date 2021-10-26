Ondokuz Mayıs Üniversitesi 271 kalem tıbbi sarf malzeme satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!
Songül Karlı da modaya uydu
Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı