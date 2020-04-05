‘Önceliğimiz halkın ihtiyaçlarının karşılanması’

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) olarak 81 ilde ve 40 binden fazla satış noktasında, 425 binden fazla kişiyi istihdam eden bir dernek olduklarını ifade eden GPD Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, farklı formatlardaki perakende mağazalarıyla halkın başta gıda ve temel ihtiyaçlar olmak üzere her türlü ihtiyacını hijyen ve kalite standartları çerçevesinde karşılandığını söyledi. Koronavirüs salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelikli görev edindiklerini anlatan Aykaç, “Tüm süreçlerimizi, çalışma şekillerimizi, tedarik zincirimizdeki tüm halkaları bu yönde gözden geçirip gerekli önlemleri aldık. Bununla beraber çalışanlarımızın sağlığı ve dengeli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla da tedbirlerimiz oldu. Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı. Çalışanlarımızın yorgunluklarını gidermek, dengeli çalışmalarını ve virüse karşı kendi korumalarını sağlamak amacıyla çeşitli önlemlerimizi hayata geçirdik” diye konuştu.