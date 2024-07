Önce arsa satışıyla konuta erişimi kolaylaştırıyor... Konut fiyatını yüzde 40 düşüren model

Haberin Devamı

Peki arsa yoluyla ev sahibi olmak avantajlı mı? Alıcıları bekleyen riskler neler? Yetkisiz kişi ve işletmelerin neden olduğu mağduriyetlerin önüne nasıl geçilir? Tüm bu soruları ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk’e yönlendirdik....

Gayrimenkul sektörüne yatırım denilince akla ilk konut gelirdi. Ama son 2–3 yılda bu algı değişti. Tüketici neden arsa yatırımına yöneldi?

Gayrimenkul yatırımı, her dönem en güvenilir liman. Son dönemde gayrimenkul yatırımının yönü konuttan arsaya doğru yöneldi. Bunun birkaç majör nedeni var. Birincisi, konut maliyetlerinin çok yükselmesi ve krediye erişimin imkansız hale gelmesi nedeniyle yatırımcının konut yatırımı yapmakta zorlanması. İkincisi pandemi sonrası hayat ezberlerimizin değişmesi, uzaktan ya da hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması ve doğada yaşama isteği. Üçüncüsü son dönemde yaşadığımız yıkıcı depremler sonrasında, kısa katlı, güvenilir binaların tercih edilmesi. Dördüncüsü ise arsa yatırımının konut yatırımına oranla getirisinin misliyle fazla olması.

3 SEÇENEK SUNUYOR

Konut fiyatlarındaki artış etkili oldu dediniz. Peki önce arsa sonra ev modeli tüketiciye nasıl bir avantaj sunuyor?

Konut, ikamesi olmayan temel bir ihtiyaç. Her ailenin barınmaya ihtiyacı ve hakkı var. Bu sıkıntıyı bireysel olarak dert edindim ve herkesi ev sahibi yapmak üzere yola çıktım. Misyonumuz sunduğumuz modellerle yatırımcılarımızı uygun maliyetlerle ev ya da evin ilk basamağı olan arsa sahibi yapmak. Bu çerçevede de arsaVev projelerimizle bu soruna çözüm bulabilmeyi umuyoruz. Bu alanda 3 farklı çözüm sunuyoruz.

Bunlardan ilki Arsa Yatırımı; ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, alt yapısı bitmiş, konut yapımına hazır arsalar sunuyoruz.

Bir diğeri İki Aşamalı Konut Modeli; önce arsasını alıp daha sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş sosyal alanlarla donatılmış arsalar sağlıyoruz.

Son olarak arsaVev Modeli; arsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhitimiz kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor. Projelerimiz ve saha çalışmalarımızda görüyoruz ki, önce arsa sonra ev modeliyle fiyatlar piyasa şartlarından yüzde 40’a varan oranda daha ucuz.

Vatandaşın yoğun ilgisi sonucu arsa-tarla satışı yapan kişi ve firmalar da arttı? Tüketici için risk var mı?

Arsa yatırımı yapılırken imar durumuna çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü tarım arazisi vb. arazilere bir tek çivi dahi çakılamaz. Arsa yatırımı için bizim tavsiyemiz, yatırımcıların ya bizim gibi profesyonel arsa geliştiricisi şirketlerden satın alım yapmaları ya da resmi mercilerden dikkatlice gerekli kontrolleri sağladıktan ve kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra satın alım aşamasına geçmeleri olacaktır.

LİSANS VE KÜNYE ÖNERİSİ

Bireysel tedbirlerin yanında bu alanda nasıl düzenlemelere ihtiyaç var?

Bu konuda iki önerimiz var. İlki bu alana kesinlikle lisans şartı gelmeli, her isteyen arsa satamamalı. Böylece suistimallerin önüne geçilir. İkincisi de künye sistemi. Arsa yatırımı esasen çok teknik bir iş, bu işin her noktasında yanıtlamak zorunda olduğunuz onlarca soru karşınıza çıkıyor. Örneğin: Tarla vasfındaki bir arsaya imar izni alınabilir mi? Arsaya ulaşımı mümkün kılan bir yol var mı, yoksa yapılabilir mi? Yol yapılırsa, altyapı imkânlarına erişim de mümkün olur mu? Arsanın konumunun ve niteliğinin değişme ihtimali nedir? gibi... Biz tüm bu soruları yanıtlayan bir künye sistemi ile yatırımcılara doğru bilgilendirme sağlıyoruz. Her arsa için bir künye oluşturarak, arsa kaç metrekare, imar durumu nasıl, hangi statüde, ev yapmak istenildiğinde kaç metrekare olacak gibi çok çeşitli bilgileri yatırımcı ile ilk aşamada paylaşıyoruz. Tabi asıl isteğimiz arsaların merkezi otorite tarafından lisanslanarak künye sistemiyle satışa sunulmasının zorunlu hale gelmesi.

‘750 FUTBOL SAHASI KADAR SATIŞ YAPTIK’

Bugüne kadar kaç arsa satışı yaptınız? Satışta olan ve planlanan projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ekibimle birlikte bugüne kadar 442 bin kişiyle birebir görüşme yaptık, yaklaşık 14 bin kişiye 750 futbol sahası büyüklüğünde toplam 5 milyon 355 bin metrekare arsa satışı gerçekleştirdik.

Edirne, Yalova, Beypazarı, Avşa Adası, Çanakkale, Dikili ve Foça’da projelerimiz var. Şu an satışı devam eden Yalova’da 640 bin TL’ye, Foça’da ise 2 milyon 700 bin TL‘ye önce arsa sonra ev fırsatı sunuyoruz. Ben arsa ve inşaat sürecine girmek istemiyorum diyenlere ise 3 milyon 700 bin TL’ye tapusu hemen teslim bir villa sahibi olma imkânı tanıyoruz. Sayılı stok kalan Dikili projemizde ise 4 milyon TL’ye bir yuva sahibi olabilirsiniz.

Çok rağbet gören İstanbul merkezi ve yakın çeperlerinde, İzmir ile Ankara’nın merkezinde ve yine çok popüler olan Kuzey Ege’de de proje geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakında lansmanlarını gerçekleştireceğiz.

DİJİTAL BAYİLERLE BÜYÜYECEK

2023’te hedeflerinizi yakaladınız mı? 2024 yılı beklentileriniz neler?

Son 3 yılda 6.7 milyar TL ciroya ulaştık. Hedeflerimize uygun büyüklükte arsa stokuyla başladığımız 2024 yılının ilk 5 ayında, ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptık. Tamamı imarlı olmak kaydıyla farklı konumlarda 7 projemiz var; 5 yeni projeyi de yakında açıklayacağız. Böylelikle 2024’ü 6 milyar TL ciro ile bitirmeyi planlıyoruz.

“arsaVev App” ile dijitalleşmeye devam ediyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplam 200 emlak danışmanı ile bir araya gelerek kendilerini uygulamamıza üye yaptık. Böylelikle bir dijital arsaVev bayi oldular ve projelerimizin satışını gerçekleştirebilecekler. Bu alanda üye sayımızı genişletmek adına farklı şehirlerde de toplantılara ve üye alımına devam edeceğiz.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DESTEK

Sosyal sorumluluk projelerinizi anlatır mısınız?

Toplumsal cinsiyet eşitliğini çok önemsiyoruz. HeForShe destekçisi ve Wep’s imzacısıyız. Kadınların ve kız çocuklarının toplum içinde, hayatın ve sporun her alanında eşit yer almasını destekliyoruz. Spor, özellikle kız çocuklarının rol model alması açısından bir adım önde. Bu anlamda spor dallarını birbirinden ayırmaksızın kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı sporun her dalında destekliyoruz. ArsaVev olarak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’na sponsor olduk. Kadınların ve kız çocuklarının sporda ve spor yoluyla hayatta güçlenmesine destek vermekten onur duyuyoruz.