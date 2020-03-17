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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Önce alay etti dünyanın tepkisini çekti! Ama şimdi... Dev şirketin CEO'sundan büyük corona virüs önlemi

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Önce alay etti dünyanın tepkisini çekti! Ama şimdi... Dev şirketin CEO'sundan büyük corona virüs önlemi
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Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü elektrikli otomobillerini üreten fabrikasındaki çalışanlarına bir e-postayla Corona virüsü ile ilgili endişenmeleri durumunda çalışmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Corona virüs salgını kapsamında çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Endişelenenlerin ve hasta olanların işe gelmek zorunda olmadığını dile getiren Musk mailinde, “Biraz olsun hasta veya rahatsız hissediyorsanız, işe gelmek zorunda değilsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Şahsen ben işte olacağım, ama bu benim kararım. Herhangi bir nedenle evde kalmak istiyorsanız, anlarım” ifadelerinde bulundu. 

POZİTİF TESTE RASTLANMADI

Tesla, daha önce kendini iyi hissetmeyen veya potansiyel olarak Corona virüsü olan biri olduğunda şirketin uyarılması ve çalışanların evde kalması için talimat vermişti. Musk, Pazartesi günü gönderdiği e-postasında, Corona virüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19 için pozitif test yapan herhangi bir Tesla çalışanının şu an için olmadığını, ancak herhangi pozitif bir test sonucu çıktığında şirketi uyaracağını da ekledi.

TWEET'İ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dünyanın önde gelen CEO’su sosyal medya ağı Twitter üzerinden “Corona virüs paniği aptalca” ifadelerini kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kaynak Yeniçağ: Elon Musk'ın corona virüs tweeti tepki çekti

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