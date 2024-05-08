Olimpiyat Koleksiyonu görücüye çıktı

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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olduğunu geçtiğimiz aralık ayında duyurmuştu. Böylece şirket, IOC’nin ilk Türk partneri olmuştu. Trendyol’un ürettiği Olimpiyat Koleksiyonu da bu partnerliğe ek olarak yapılan işbirliği kapsamında hazırlandı. Anadolu’da üretilen koleksiyon; t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşuyor. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ise Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa sunuldu. Sporseverler ayrıca Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nden, IOC’nin resmi global satış platformu olan shop.olympics.com’dan, olimpiyat oyunlarının şehri Paris’te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon ürünlerine erişebilecek. Olimpiyat Koleksiyonu, milli sporcuların rol aldığı bir reklam filmiyle tanıtılıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan milli voleybolcu İlkin Aydın, milli tekvandocu Nafia Kuş ve milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, reklam filminde oynuyorlar.