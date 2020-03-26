‘Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz’

Olağanüstü bir dönemin içinden geçildiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İSTEGELSİN İLE İŞBİRLİĞİ

Koronavirüs salgınının dijitalleşmenin sunduğu fırsatları bir kez daha hatırlattığına dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şunları söyledi: “Bu dönemde günlük temel ihtiyaçların karşılanmasında online kanallar önemli rol oynuyor. Biz de dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda piyasada bulunamayacak avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. 9 kategoride hizmet verdiğimiz bu platformu kullanan müşterilerimiz, online süpermarket istegelsin’de 250 TL ve üzeri alışverişlerde anında 25 TL indirim kazanıyor.”