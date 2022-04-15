Öğrenciye ulaşım indirimine İmamoğlu vetosu

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Oylamanın ardından, İBB’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu sunmak için kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci indirimine ilişkin, “Tabii ki veto edeceğim” dedi. İmamoğlu, “Mevzuat icat etme girişimleri işe yaramıyor, Allah’a şükür formdayım. Sizin döneminizde mazot 6 liraydı, öğrenci abonmanı 85 liraydı. Biz geldik 40 liraya indirdik. Şimdi mazot 20 lira, 109 lira olmuş kart, ‘78 liraya sat’ diyorsunuz. Mazotu 4 katına çıkarmışsınız, ‘Biz 78 liraya indireceğiz’ diyorsunuz. Bütün gençler güler size. Evlatlarınıza, çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız” diye konuştu. İmamoğlu’nun teklifi “veto” etmesinin ardından, teklifin yeniden İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Bu arada, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı oyları, ısrar karar olarak teklifi Meclis’ten geçirme çoğunluğuna sahip.

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OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Meclise sunulan teklifle, 78 lira iken, yüzde 40’lık zamla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin artan 31 liralık zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, abonman kartlarını öğrencilerin eski tarife olan 78 liradan devam edip, tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3.74 liraya yükseltilen 2.67 liralık tarifenin de aynı şekilde uygulanmaya devam edilmesi istendi.

Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından değerlendirilen teklif, 2020 yılı bütçesi gider kaleminde 4 milyar olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu gerekçesiyle Belediye Kanunu uyarınca uygun bulundu. Tartışmaların ardından oylanan rapor, İBB Meclisi’nden CHP’lerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla geçti.

Teklife ilişkin raporda, UKOME’nin 24 Aralık 2021 tarili toplantısında 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere toplu ulaşıma yüzde 36’lık bir zam kararı alındığı, daha sonra 6 Nisan 2022 tarihinde İBB’nin ısrarlı teklifleri üzerine UKOME üyelerinin çoğunluğunun şerhine rağmen toplu ulaşıma yüze 40’lık ilave bir zam daha uygulamaya konulduğu belirtildi. Teklifte, söz konusu zamlar nedeniyle başta öğrenciler olmak üzere İstanbulların mağdur edildiği ileri sürülüp, bu mağduriyetin hafifletilmesi, özellikle öğrencilerin yapılan zamlardan en az ölçüde etkilenmelerini sağlamak adına hem İETT’yi korumak hem de hem de öğrencilerin yüzde 40’lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi istendi.