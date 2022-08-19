Ofisler konuta dönüşecek

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Konutta arz sorununu çözecek önemli bir adım atıldı. Son yıllarda üretimdeki yavaşlama nedeniyle konut piyasasında arz talep dengesi bozuldu. Talep canlı üretim az olunca da hem satış hem de kira fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Öte yandan pandemi ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma ya da hibrit çalışma modeliyle ofis pazarında boşluklar oluştu. Ofis binaları boş beklerken, konut ihtiyacının artması yeni çözümü beraberinde getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, boş bekleyen ofis binalarının konut olarak kullanımı için yönetmelik değişikliği yaptı.

50 BİN YENİ KONUT

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz” dedi. Bakan Kurum, “İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüşecek. Bu 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı” ifadelerini kullandı.

İSKANI ALAN YA DA İNŞA AŞAMASINDA

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre‘ticaret+konut’ parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu sayede sadece İstanbul’da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı. Bu durumda, konuta dönüşmeye müsait olan ofislerden yüzde 50’sinin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 5 bin adet, ülke genelinde ise 20 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek. Tamamı dönüşürse İstanbul’da 10 bin, toplamda 50 bin yeni konut piyasada olacak.

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SOSYAL KONUT VE KAMPANYA GELİYOR

Konut ve kira fiyatları vatandaşın ve hükümetin öncelikli gündemi. Bu konuda yeni düzenleme ve projeler peş peşe geliyor. Haziran ayında kira artış oranına 1 yıl süreyle yüzde 25 sınırı geldi. Bunun yanında konut arzını arttıracak önemli projeler masada. Eylül ayında hem dar gelirli için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak, hem de Emlak Konut ve özel sektör işbirliği ile yeni bir kampanya düzenlenecek. Piyasaya çıkacak yüzbinlerce yeni konutla arz-talep dengesi sağlanacak ve fiyat artışı dizginlenecek.

FİYATLAR DENGELENECEK

Ofislerin dönüşümü için ilgili bakanlık ve sektör temsilcilerinin görüşmeler yaptığını belirten Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkulün hammaddesi arsa. Yeni arsa temininin mümkün olmadığı noktada yapılması gereken mevcut yapı stokunu günün ihtiyacına göre dönüştürmek. Riskli yapıların kentsel dönüşümü gibi atıl ofis stokunun dönüşümü de doğru bir karar” diye konuştu. Yeni arzın fiyatlara etkisini değerlendiren Mehmet Kalyoncu, “Ofislerin dönüşeceği lokasyonlar genelde erişilebilir konut bulmakta zorlanılan yerler. Şimdi birçok bölgede insanları şaşırtan rakamlar artık eskisi kadar rahat telafuz edilemeyecek. Limitli ürün olduğunda fiyat yükseltmek mümkün oluyor. Alternatif piyasaya çıkınca fiyatlar dengelenecek” ifadelerini kullandı.