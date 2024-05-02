OECD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

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Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. OECD, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etme kararı aldı.

Şubat ayında Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmin eden OECD, bu tahminini yüzde 3,4 güncelledi. 2025 büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak sürdürdü.

OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2024'te yüzde 55,5 ve 2025'te yüzde 28,9 olacağını da öngördü. Çekirdek enflasyonun 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olacağını tahmin etti.

OECD raporunda Türkiye için şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonun satın alma gücü üzerindeki olumsuz etkisi hanehalkı tüketimini azaltacaktır. Yatırım faaliyetlerinin, kısmen 2023 depreminin ardından devam eden yeniden yapılanma nedeniyle güçlü kalması beklenmektedir. İhracat, iyileşen dış ortamın yansıması olarak kademeli olarak güçlenecektir. Enflasyon bu yılın başında zirve yapmıştır ancak 2024 ve 2025 yıllarında yüksek kalmaya devam edecektir.

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Kısmen depremle ilgili harcamalardan kaynaklanan 2023 yılındaki önemli açık artışının ardından maliye politikasının daraltıcı olması beklenmektedir. Para politikası haklı olarak kısıtlayıcı hale gelmiştir ve temel faiz oranı Mayıs 2023'ten bu yana kümülatif olarak yüzde 41,5 puan artmıştır. Ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde daha fazla parasal ve mali sıkılaştırma gerekli olabilir. Yapısal reformlar, makroekonomik koşulları istikrara kavuşturma ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırma çabalarını destekleyebilir. Özellikle işgücü piyasası reformu, yüksek kaliteli kayıtlı iş yaratımının artırılmasına yardımcı olacaktır.

SIKILAŞAN FİNANSAL KOŞULLARA RAĞMEN ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

Büyüme, güçlü özel tüketimin etkisiyle 2023'ün son çeyreğinde de güçlü kalmıştır. Net ihracatın GSYH'ye katkısı da kademeli olarak iyileşmektedir. Sıkılaşan finansal koşullara rağmen, kısa vadeli göstergeler 2024 yılı başında iç talepte güçlü bir büyümeye işaret etmektedir. Tüketim malları üretimi ve perakende satışlar yılın başında artmış ve inşaat sektöründeki faaliyet, 2023 deprem bölgesindeki yeniden inşa ve onarım nedeniyle dinamik kalmıştır. Ancak enflasyon inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam etmektedir. Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında %68,5'e ulaşmış ve enflasyon beklentileri son aylarda azalmış olsa da %5'lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmiştir."