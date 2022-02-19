Ocakta 88 bin kişi ev sahibi oldu

Haberin Devamı

Kurdaki hareketlilik nedeniyle güvenli yatırım arayışı ve konut fiyatları daha da artacak beklentisi aralık ayında bekleyen alıcıları harekete geçirmiş ve zirve görülmüştü. Bekleyen satışların büyük kısmı bu dönemde gerçekleştiği için ocak ayında satışlar bir önceki aya göre geriledi. 7 ay sonra aylık satış adeti 100 binin altına düştü.

3 KONUTTAN BİRİ YENİ

Ocakta banka kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.4 artarak 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 20.6 olarak gerçekleşti. Peşin, senet gibi diğer konut satışları ise 70 bin 123 oldu. Konut alan vatandaş ocak ayında da ağırlıklı olarak 2. eli tercih etti. Ülke genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.5 artış kaydederek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69.2 olarak kayıtlara geçti. Sıfır konut satışı ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam satış içinde sıfır konut satışının payı yüzde 30.8 olarak gerçekleşti. Yani satılan her 3 konuttan biri sıfır konut oldu.





Haberin Devamı

YABANCIYA SATIŞTA ‘EN İYİ OCAK’

Ülke genelinde geçen ay yabancıya konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56.5 artarak 4 bin 186 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya vatandaşları takip etti. Yabancıya satış pazarının hızla genişlediğine dikkat çeken sektör temsilcileri bu yıl 70 bin konut satışı hedefliyor.