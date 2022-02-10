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Ocak ayında hava yolunu tercih edenlerin sayısı yüzde 77 arttı

#Adil Karaismailoğlu#İstanbul Havalimanı#Hava Yolu Ulaşımı
Ocak ayında hava yolunu tercih edenlerin sayısı yüzde 77 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın sonrasında daralan hava yolu sektöründeki toparlanmanın ivme kazandığına dikkati çekerek, “Hava yolunu kullanan yolcu sayısı Ocak’ta yüzde 77 artarak 9 milyonu aştı. Aynı dönemde uçak trafiği de 112 bine dayandı” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörünü değerlendirdi. Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 49 artarak 5 milyon 25 bini aştığını kaydeden Karaismailoğlu, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 128 artışla 4 milyon 241 bine yükseldiğini vurguladı. Karaismailoğlu, Ocak’ta direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiğinin de yüzde 77 artarak 9 milyon 280 bin olduğunu açıkladı.

Ocak ayında hava yolunu tercih edenlerin sayısı yüzde 77 arttı

DIŞ HATLARDA UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 80 ARTTI

İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda yüzde 25 artarak 50 bin 225 olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Dış hatlarda uçak trafiği yüzde 80 artarken, uçak sayısı 35 bin 683'e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği yüzde 52 artarak 111 bin 971’e yükseldi. Havalimanları yük trafiği; Ocak’ta iç hatlarda 50 bin 849 ton, dış hatlarda 186 bin 333 ton olarak gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKLAŞIK 3,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 744, dış hatlarda 19 bin 715 olmak üzere toplamda 26 bin 459’a ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 892 bin 169, dış hatlarda 2 milyon 593 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 485 bin yolcuya hizmet verildi” açıklamasında bulundu.

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YOLCU TRAFİĞİ ESKİ SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle azalan yolcu sayısına dikkat çekerek “Korona virüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Ocak ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Böylece havalimanlarımız toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2022 yılı Ocak ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 66’sına ulaşılmış oldu. Toparlanma ivme kazandı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu toparlanmada önemli rol oynadı. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısı bugün itibarıyla 56'ya çıkardık. Açılacak havalimanlarıyla birlikte bu sayı 61’e yükselecek” ifadelerini kullandı.

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#Adil Karaismailoğlu#İstanbul Havalimanı#Hava Yolu Ulaşımı

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