Nükleer Sanayi Derneği ‘Deneyim’ dedi: 2’nci nükleerde yerli payı yüzde 50 olacak

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Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi, Akkuyu Nükleer Santralı’nda tecrübe kazandıklarını belirterek, “2’nci santralda yerli katkı payının en az yüzde 50 olmasını hedefliyoruz. Yerli katkının 10 milyar doları bulmasını istiyoruz. Bunu yapabilecek potansiyeldeyiz. 2’nci santralda, 1’inci santraldaki yerli katkı payımızın üzerine çıkmamız olası” dedi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Çiftçi, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Nükleer Sanayi Derneği olarak hedeflerinin yüksek olduğunu ifade eden Çiftçi, sektörün Akkuyu’da bir tecrübe kazandığının altını çizdi. Ali Kaan Çiftçi, “Özellikle 2’nci nükleer santralın da devreye girmesiyle birlikte yerli sanayimizin imalat ve kalite potansiyeli arttı. Bu sayede ihracat potansiyelimiz de artacaktır. Örneğin; Macaristan, Mısır, BAE’de ihracat potansiyeli taşıyan projelere, Akkuyu’da kazandığımız tecrübelerle destek olabiliriz, ürün ve hizmet sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Ali Kaan Çiftçi

ARA ELEMAN İHTİYACI OLUŞACAK

Çiftçi, nükleer alanda global gelişmeleri de değerlendirerek şöyle konuştu: “2030 ve 2050 gibi yıllar için ortaya konan enerji kapasitesi hedefleri ciddi bir işgücü gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla işgücü, ortak bir eksiklik. Rusya’da bugüne kadar 300 öğrencimiz eğitim gördü. Toplam 600 öğrenciye ulaştı. Bunun dışında Türkiye’deki üniversitelerde de nükleer ile ilgili bölümler açılmaya başladı. Bu da oldukça önemli. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bazı programlar var. Bu ve benzeri çalışmaların artması gerektiğini düşünüyoruz. Daha lise seviyesinden insan kaynağı yatırımının başlaması gerekiyor.”