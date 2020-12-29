Novak: Petrol piyasaları Covid öncesi düzeylere 2021’de dönecek

Rusya-24 televizyonuna konuşan Novak, küresel petrol talebinin günde ortalama 5.0 - 6.0 milyon varil artışla, 2021 yılında pandemi öncesi düzeylere yükseleceğini öngördü.

Novak, geçen hafta yaptığı bir açıklamada da, coronavirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret etti.

Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Rusya-24’e konuşmasında Kuzel Akımı-2 doğalgaz boru hattı konusundaki gelişmelere de değinen Novak, ABD’nin tüm engelleme çabalarına karşın, projenin tamamlanacağına inandığını vurguladı.