Nissan'dan elektrikli araç yatırımı

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Nissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak. Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Nissan, Mississippi'deki fabrikasını elektrikli modellerin üretim noktası haline getirmeyi planlıyor.

Buna göre firma, eyalette 2003'te hizmete giren Canton tesislerinde, elektrikli modellerinin üretimi için kapsamlı tadilat ve dönüşüme 500 milyon dolar tutarında yatırım yapacak. Dönüşüm sonrası 2025'te hizmete girmesi planlanan tesisin, lüks segment Infiniti markasına da imalat desteği vereceği kaydedildi.