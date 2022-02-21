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HABERLEREkonomi Haberleri

Nissan'dan elektrikli araç yatırımı

#Nissan#Elektrikli Araç#Ekonomianasayfa
Nissandan elektrikli araç yatırımı

Nissan Motor, Missisipi Canton'da 2003'ten bu yana faaliyette bulunan fabrikasını dönüşüm tadilatına sokarak 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

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Nissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak. Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Nissan, Mississippi'deki fabrikasını elektrikli modellerin üretim noktası haline getirmeyi planlıyor.

Buna göre firma, eyalette 2003'te hizmete giren Canton tesislerinde, elektrikli modellerinin üretimi için kapsamlı tadilat ve dönüşüme 500 milyon dolar tutarında yatırım yapacak. Dönüşüm sonrası 2025'te hizmete girmesi planlanan tesisin, lüks segment Infiniti markasına da imalat desteği vereceği kaydedildi.

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