NFT çılgınlığı sona mı eriyor? Değer kaybı yüzde 90'ı buldu

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Bir zamanlar milyonlarca dolar fiyat biçilen NFT'ler, 2022'den bu yana yüzde 90 oranında değer kaybetti. "Takas edilemeyen tokenlar" olarak adlandırılan NFT'ler, blokzincir üzerine kaydedilen dijital mülkler olarak adlandırılıyor. Resimler, grafikler, fotoğraflar, gifler, videolar, şarkılar hatta sosyal medyada paylaşılan gönderiler bile NFT olarak satılabiliyor.

CNBC'de yer alan habere göre kripto paraların yaygınlaşması ile oldukça popüler hale gelen NFT'ler, koleksiyonerler tarafından milyonlarca dolar ödenerek satın alınıyordu. Örneğin 2021 sonlarında Crypto Punk isimli NFT koleksiyonundan bir tanesi isimsiz bir kullanıcıya 24 milyon dolara satılırken, günümüzde Crypto Punk'ların değeri bu fiyatın oldukça altında.

BORED APE YATCH CLUB DEĞER KAYBI YÜZDE 90

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Bir başla ünlü koleksiyon olan ve genellikle birbirinden farklı maymun görsellerinin resmedildiği Bored Ape Yatch Club NFT'lerinin taban fiyatları 2022 Nisan'ında 128 ETH (Ether) iken (369 bin dolar) bugün taban fiyatı yüzde 90 değer kaybederek 13 ETH'ye (37 bin dolar) kadar indi. Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in 1,3 milyon dolara aldığı Bored Ape Yatch Club NFT'sinin değeri yüzde 95 düşerek 2023 yazında 60 bin dolara kadar gerilemişti.

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NFT'lerdeki bu düşüş sektörü de zor durumda bırakıyor. Bored Ape Yatch Club NFT'lerinin yaratıcısı YugaLab’ın CEO’su Greg Solano, girişimin yeniden yapılanma sürecinden geçmesi nedeniyle belirtilmeyen sayıda çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. X’te yayınlanan bir açıklamada Solano "Basitçe söylemek gerekirse: Yuga yolunu kaybetti" diye yazdı.

Ancak uzmanlara göre NFT piyasasında az da olsa hala hareketlilik bulunuyor. OpenSea’ye göre, 25 Nisan’da isimsiz bir koleksiyoncu CryptoPunk NFT için 12 milyon dolara yakın ETH harcadı.