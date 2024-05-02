×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

AJet'ten indirimli uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Uçak#Bilet
AJetten indirimli uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:33

AJet, yurt dışına yapılan seferlerde indirim fırsatı sunuyor.

Haberin Devamı

AJet 1-4 Mayıs tarihlerinde alınacak olan yurt dışı biletleri yüzde 40 indirimli satışa sundu. 6 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek seferlerde kullanılacak olan biletlerle Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan'a seyahat edilecek.

Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli olacak.

Gözden Kaçmasın200 bin liraya lüks cip Evraksız yasadışı satış yapıyorlar... İşte sosyal medyada otomobil fiyatları200 bin liraya lüks cip! Evraksız yasadışı satış yapıyorlar... İşte sosyal medyada otomobil fiyatlarıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajet#Uçak#Bilet

BAKMADAN GEÇME!