AJet'ten indirimli uçak bileti

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AJet 1-4 Mayıs tarihlerinde alınacak olan yurt dışı biletleri yüzde 40 indirimli satışa sundu. 6 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek seferlerde kullanılacak olan biletlerle Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan'a seyahat edilecek.

Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli olacak.