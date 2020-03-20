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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

New York borsası yükselişle açıldı

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New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 2,253.15 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 2.433 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.248,07 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlar etkili oldu. 

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