Ne dediler: Çoğunun varlığı yok

Katılımevim, Mesken Finansla; Birevim de Çözüm Tasarrufla birleşme yoluyla intibakının sürdüğü açıklandı. Tasfiyesine karar verilen DoğruEvim ortağı Osman Avcıl, “Tasfiyesine karar verilen 21 şirketin bir çoğunun mal varlığı yok, oysa 20 bin civarında müşterisi var. BDDK bunlar için ne yapacak bilmiyoruz” diye konuştu.

Sektörün en büyük firmalarından Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise sistemde mevduat garantisinin olmadığına dikkat çekerken, “Ben çok mağdur olacağını düşünmüyorum. Bir kısmı müşterilerine kendileri ödeme yapar, bir kısmı da kalan firmalar içinde eritilebilir” dedi.

KALAN 6 ŞİRKETTE ERİTİLEBİLİR

Tasfiye edilen 21 şirketin müşteri sayısının, sektördeki 350 bin müşterinin yüzde 10’unu oluşturduğunu belirten Eyüp Akbal, bu sistemde mevduat güvencesi gibi bir yapı bulunmadığını anımsattı. Akbal, “Bunların nasıl bir planla tasfiye edileceğine BDDK karar verecek. Ama bu şirketler nisandan beri başvuru alamıyorlardı. Dolayısıyla kapananların müşteri sayısının 35 binin epeyce altında olduğunu tahmin ediyorum. Ama iade edilmesi gereken paranın da büyük olduğunu sanmıyorum” dedi.

BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞANMAZ

Hürriyet’e konuşan Akbal, sektördeki müşterilerin yüzde 90’ını faaliyetine izin verilen 6 firmada bulunduğunun altını çizerek, “Nisan’dan beri başvuru alınmıyordu. Bu süreçte ellerindeki müşterilerin bir kısmını tasfiye etmiş olmalılar. 100 bin liralık 100 ay vadeli grupta olanlar varsa ve 4 aydır ödeme yapıyorlarsa sistemde 3 bin lirası vardır. Dolayısıyla tasfiye olan firmalar paraları iade edebilecekleri gibi devam etmek isteyenler kalan 6 firma bünyesinde de eritilebilir. Büyük mağduriyetler yaşanacağını sanmıyorum” dedi. Akbal, 21 firmanın tasfiyesi sonrasında sektörün BDDK kontrolünde yoluna hızlı ve güvenli bir şekilde devam edeceği tahmininde bulundu.

DOĞRUEVİM KENDİ ÖDEYECEK

Tasfiye edilen şirketler arasında yer alan DoğruEvim ortaklarından Osman Avcıl da, “Kapanan şirketlerdeki müşteri sayısının 20 bin civarında olsa gerek. Bizim firmanın 250 müşterisi vardı. 50 yıllık bir inşaat firması olduğumuzdan bu müşterilerimize 1 ila 1.5 milyon liralık tasarruflarını ödeyip tasfiye sürecini tamamlayacağız” dedi.

BİR ÇOĞUNUN SERMAYESİ YOKTU

Osman Avcıl, “BDDK tasfiye sürecini işletir, hesaplarına bloke koyar ama bir çoğunun mal varlığı olduğunu düşünmüyorum. Ayrı bir yol haritası çizilir mi bilmiyorum. Bazı şirketler bu ödemelerde çok zorlanır. Çünkü nakdi sermayeleri yoktu, emek sermayesiyle bu işe girişmişlerdi. Biz 50 yıllık inşaat firması olmanın rahatlığıyla müşterilerimizi mağdur etmeksizin tasfiyemizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

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