NATA, AVM ve konut projelerine odaklandı: ‘Yatırımda frene basmayacağız’

Yurtdışında özellikle Türkmenistan’da inşa ettiği projelerle dünyanın en büyük 250 müteahhiti arasında yer alan Ankara merkezli NATA, koronavirüs sonrası Türkiye’ye odaklanma kararı aldı. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için istihdam yaratacaklarını söyleyen NATA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik anlamda zor bir dönem yaşanıyor. Bu dönemde elimizi taşın altına koyduk. Yatırımda frene basmayacağız. Özellikle istihdam açısından geri adım atmamak adına bu kararı aldık. AVM ve konut projelerine yoğunlaştık” dedi.

İSTİHDAMA KATKI

İstanbul Sultangazi’de açılan ‘Vega AVM İstanbul’ ve yeni dönem yatırım planlarını anlatmak için basınla bir araya gelen Yusuf Tanık, 2020 yılında Türkiye’ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Tanık, “Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Gün birlik olma günü. 2018-2019 yılında doğrudan bin , dolaylı olarak 8 bin kişiye istihdam sağladık. 2020-2021 yıllarında 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

YERLİ SERMAYE

Eskişehir, Yalova ve Silivri’de alışveriş merkezi satın alan NATA’nın şu anda 8 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Ankara, Adana ve İzmir’de de yatırım planlayan NATA, son olarak 9 Ekim günü Vega İstanbul’un açılışını yaptı. Alışveriş merkezi alanında pazar paylarını artırmayı planladıklarını belirten Tanık, “Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük AVM zincirini oluşturduk” diye konuştu. 5 yılda toplam 500 milyon dolarlık yatırım planladıklarını anlatan Tanık, madencilik alanında da planladıkları nikel yatırımı olursa rakamın 1 milyar dolara çıkacağını kaydetti.

13 YIL SONRA KAPILARINI AÇTI

57 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 120 mağazası bulunan Vega AVM İstanbul dün kapılarını açtı. AVM dışında 500 dairenin bulunduğu Tem Point konutları ve 120 yatak kapasiteli özel hastaneyi de kapsayan proje için 150 milyon dolar yatırım yapıldı. Pandemiye rağmen yüzde 90 doluluk oranıyla hizmete giren Vega AVM’nin hikayesi 2007 yılına dayanıyor. Hollandalı Multi Turkmall ortaklığı bu arsayı Milli Emlak’tan almış ve 2011’de hizmete açmayı planmıştı. Multi ile Turkmall’un ortaklığı 2009’da bozulunca inşaat durdu, proje uzun süre atıl bekledi. Sonrasında Nata Holding arsayı satın alarak 13 yıl bekleyen yatırımı tamamladı

ANADOLU EFES ARSASINA 700 KONUT

İstanbul'daki yatırımlarına hız veren NATA, 2019 yılı sonunda Anadolu Efes’in Bahçelievler’deki fabrika arazisini satın almıştı. 120 bin metrekarelik arazi için 270 milyon lira ödeyen NATA, burada gerçekleştireceği proje için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikanın yıkım işlerinin yapıldığını belirten Tanık, “Yaklaşık 700 konut bulunan, cadde mağazaları olan bir proje tasarlıyoruz. Projede 42 bin metrekare koru alanı da olacak. Yılsonunda satışa çıkmayı planlıyoruz” dedi..