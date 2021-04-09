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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

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Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin olarak Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün hesaplara geçeceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.

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