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Musluk ve duşa su tasarrufu ‘ayarı’

#Musluk#Duş#Su Tasarrufu
Musluk ve duşa su tasarrufu ‘ayarı’

Tüm dünyanın en önemli gündem konularından biri olan su sorunu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak, sıcak su resirkülasyon pompası kullanımı zorunlu olacak.

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DAKİKADA 6 LİTRE SINIRI

Yönetmelikte özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekiyor. Düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.

Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su resirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek. Düzenlemeyle peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufu dikkate alınacak. Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.

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GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ DÜZENLEME

Yönetmelikle iç mekan tasarımına dair “iç mekan projesi” zorunluluğu da getiriliyor. Buna göre, havaalanı, 300 yataktan büyük hastane, 30 bin metrekareden büyük alışveriş merkezi binaları için mimar veya iç mimarlar tarafından “iç mekan projesi” yapılması gerekecek. Bu projelerin ruhsat aşamasında sunulması zorunlu olmayacak ancak iskândan önce ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Ayrıca güneş panellerini teşvik etmek amacıyla bina çatılarına kurulan ancak halen çatı eğimi içerisinde yapılma zorunluluğu bulunan güneş panellerinin, çatı eğimini aşmasına da izin verilerek, bu sistemlerin kurulumunu zorlaştıran şartlar da kaldırıldı.

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#Musluk#Duş#Su Tasarrufu

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