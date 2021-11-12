Musk’tan çılgın satış

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TESLA CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı anketin ardından 5 milyar dolar tutarındaki 4.5 milyon adet Tesla hissesinin satışını gerçekleştirdi. Yapılan işlemler Musk’ın şirketteki hisselerinin yüzde 3’üne tekabül ederken, satışın ardından 167 milyon adet Tesla hissesi halen milyarder iş adamının elinde bulunuyor. Öte yandan, Musk’ın satışla ilgili düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklama ‘Twitter anketi tersi yönde çıksaydı da satacaktı’ yorumlarını da beraberinde getirdi. Çünkü, Musk’ın 2012 yılında doğan hisse opsiyonları ağustos ayında doluyordu ve milyarder işadamı 10 milyar dolarlık vergiyle karşı karşıya kalacaktı. Açıklamada da, satışın söz konusu hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için ve işlemlerin eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı kaydedildi.

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6.24’TEN ALMIŞTI

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmaması gerektiğini sormuştu. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum” demiş ve bir anket başlatmıştı. Musk, takipçilerinin isteğine uyacağı konusunda da söz vermişti. Ankete katılanların yüzde 58’i Musk’ın hisselerini satması yönünde, yüzde 42’si ise satmaması yönünde oy kullandı. Anketin ardından Musk, 6.24 dolar hisse maliyetiyle aldığı hisseleri 1.135-1.1196 dolar aralığından sattı. Milyarder işadamı bu satışla tekrardan önemli bir kazanç elde etmiş oldu.

EN BÜYÜK HİSSEDAR

Yapılan satış milyarder işadamının yaklaşık 590 milyon dolarlık gelir vergisini ödemek için hisse senetlerinin bir kısmını elden çıkardığı 2016’dan bu yana ilk hisse satışı oldu. Veri sağlayıcı FactSet’e göre Elon Musk, haziran ayı itibarıyla Tesla’nın en büyük hissedarıydı ve şirketin yaklaşık yüzde 17’sine sahipti. Elon Musk yapılan satışla birlikte halen Tesla’nın yüzde 16 hissesine sahip.

TWITTER ANKETİ MUSK’IN BAŞINI AĞRITABİLİR

ELON Musk’ın halka açık bir şirket olan Tesla’nın hisseleriyle ilgili Twitter’da gerçekleştirdiği satış anketi kendisine ceza olarak dönebilir. Deniz Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Ufuk Özdoğan, Elon Musk’ın daha önce de benzer bir durumda ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan (SEC) ceza aldığını hatırlatarak, “Twitter’dan halka açık bir şirketin hisseleriyle ilgili anket yapmak SEC’in de dikkatini çekecek bir konu olabilir. Geçmişte benzerini yaptı ceza aldı. Yine benzer bir cezayla karşı karşıya kalabilir” dedi. Özdoğan ayrıca, ağustos ayına kadar Musk’ın elindeki hisse opsiyonlarını satmaya devam edebileceğini de söyledi.