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MÜSİAD’dan Türkiye'nin yeni ekonomi modeline destek

#MÜSİAD#Ekonomi#TUSİAD
MÜSİAD’dan Türkiyenin yeni ekonomi modeline destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, gündemdeki son ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter'dan bir mesaj yayınladı. MÜSİAD paylaşımında "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

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MÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki son dönemde makroekonomik temellere dayanmyan suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız. Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzda yeniden ifade ediyoruz. “

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), piyasalarda yaşanan çalkantılar ve dövizdeki sert yükselişlerin ardından, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ülkenin ekonominin gidişatına yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.

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#MÜSİAD#Ekonomi#TUSİAD

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