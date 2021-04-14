Muhasebede uçtan uca dijitalleşme dönemi

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 yılında e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar dolara yükseldi. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da aynı dönemde 68 bin 457’den 256 bin 861’e yükseldi. Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini ve bunların yönetimini bir arada gerçekleştire-bilmelerini sağlayan ‘Paraşüt e-Ticaret’ paketini çıkardığını duyurdu. Paket içerisinde yer alan Paraşüt-Shopside entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar iki hizmeti tek bir paket ile yüzde 48 oranında daha az ödeyerek kullanabiliyor.

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Pandemi ile birlikte e-ticaret hayatına giriş yapmak isteyen firmalar için özel paketler oluşturduk. Sunduğumuz ön muhasebeye entegre e-ticaret çözümleri ile yeni bir operasyona hızlı ve sorunsuz geçiş yapmalarını sağladık. Paraşüt Pazaryeri ile kullanıcılarımızın ürün ve hizmetlerini on binlerce potansiyel müşteriye sunmalarını sağladık. Bununla birlikte ilk satın almamızı gerçekleştirerek, büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile Türkiye’deki tüm büyük pazar yerleri ve entegrasyon sunan Shopside’ı bünyemize kattık. Böylece e-ticaret alanına yatırım yapan kullanıcılarımıza e-ticaret, e-fatura ve e-arşiv ile ön muhasebe yönetimini bir arada gerçekleştirebilecekleri çok daha kapsamlı bir hizmet vermeye başladık. Şimdi bu hizmetlerimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, operasyonel ve finansal yönetim hizmetlerini tek bir pakette birleştirdik. Artık kullanıcılarımız uygun fiyatlarla satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirebilecek” diye konuştu.

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