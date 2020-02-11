MTV sorgulama nasıl yapılır? MTV 2020 borç sorgulama ekranı

MTV borç sorgulama nasıl yapılır sorusu, MTV ikinci taksit ödemelerini tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. 2020 MTV 1. taksit ödemelerini belirlenen tarihlere ödeyen vatandaşlar şimdi ikinci taksit ödemelerine odaklandı. Peki, MTV borçları nasıl ve nereden sorgulanıyor? İşte, 2020 MTV borç sorgulamalarına yönelik ayrıntılar.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşısınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

E DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI

MTV 2020 HESAPLAMA

MTV 2020 hesaplama işlemini aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "Hesaplamalar" butonunun altında yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Burada taşıt değeri, ilk iktisabı, motor silindir hacmi, araç tipi, aracın yaşı gibi değerleri girerek 2020 MTV taksit tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.