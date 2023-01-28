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MTV ödemesinde son 4 gün! İşte taksit yapan bankalar

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#MTV#Ödeme#Vergi
MTV ödemesinde son 4 gün İşte taksit yapan bankalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 10:17

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemek için son 4 gün kaldı. Ay sonunda ödeme süresi dolacak olan MTV için bankalar taksit kampanyaları düzenledi. MTV ödemelerini kredi kartıyla ödemelerde 4 taksite kadar gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesinin sona ermesine sadece 4 gün kaldı.

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor. Bankaya ya da vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödemeleri yapılabiliyor.

HESAP KESİM TARİHİNİZE GÖRE ÖDEME YAPMANIZ AVANTAJINIZA

MTV ödemelerinizi kredi kartınızın hesap kesim tarihi sonrası yapmanız halinde ödemeyi bir ay daha ötelemiş oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartınızla 18/01/2023 tarihinde yaptığınız ödeme ile süre 1 ay daha uzamış oluyor.

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ZAMANINDA YAPILMAYAN ÖDEMELER TAKSİT DE OLMUYOR

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması menfaatinize olacaktır.

İŞTE BANKALARIN TAKSİT KAMPANYALARI

Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus Card ile ÖDEME yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde4 taksit uygulanacak.

Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

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Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

Albakara Türk Worldcard ile yapılan MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

HSBC Advantage ile MTV ödemeleri 3 taksitte gerçekleştirilebilecek.

TEB kartlarıyla MTV ödemeleri 3 taksit oluyor.

ING Bank Mobil üzerinden MTV ödemeleri 4 taksit, gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemeler 2 taksit olacak.

QNB Finansbank CardFinans'la MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

Şekerbank Bonus kart ile ödemelerde MTV 2 taksit oluyor.

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#MTV#Ödeme#Vergi

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