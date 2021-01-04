MTV ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? MTV 2021 ödemeleri devam ediyor

MTV ödemeleri devam ediyor. Senede iki defa ödenen vergi ocak ve temmuz aylarında yatırılıyor. MTV 2021 ilk taksiti 1 Ocak tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar borçlarını 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebiliyorlar. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri hakkında detaylar

İŞTE MTV ÖDEME TARİHLERİ

MTV ocak ayı ödemeleri 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEME VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

MTV ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.

Plakaya ait 6552, 6736, 7020, 7143, 7256 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödemelerinizi tecil dosya numarası ile “Hızlı ödeme/Ödeme Planı No ile Yapılandırma Ödemeleri” alanından 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil taksit ödemelerinizi ise “Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme” kısmından veya İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) “Ödeme ve Borç İşlemleri/Borç Ödeme ve Detay” sayfası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)